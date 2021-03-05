Первый канал опубликовал получасовой ролик о финале Кубка России по фигурному катанию, в который вошли моменты, не попавшие в телевизионную трансляцию.

На видео, опубликованном на официальном сайте канала, можно увидеть, как спортсмены разминались перед прокатами и общались со своими тренерами в зоне «кисс энд край».

Напомним, турнир считался этапом отбора на чемпионате мира, который будет проходить в Стокгольме 22-28 марта. В мужском одиночном катании победил Евгений Семененко, представляющий группу Алексея Мишина. У женщин весь подиум заняли юниорки из группы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева, однако путевку на чемпионат мира получила Елизавета Туктамышева.

В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду лучшими стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.