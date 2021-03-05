Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальном матче он одержал победу над опытным французом Жереми Шарди, игра завершилась в трех сетах с двумя тай-брейками — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 39 минут. За это время Шарди семь раз ошибся на подаче, в то время как Рублёву удалось избежать двойных ошибок. Андрей сделал 15 эйсов, Жереми — девять. Француз реализовал четыре брейк-пойнта из возьми возможных, россиянин — пять.

В полуфинальном матче Рублев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который сегодня выбил из борьбы еще одного россиянина Карена Хачанова.

Напомним, Рублёв остался единственным представителем России на турнире в Роттердаме: первая ракетка страны Даниил Медведев сенсационно проиграл Душану Лайовичу.