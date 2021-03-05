Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов с юмором прокомментировал итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«От Лёхи мы ждали две минуты, а получилось… Сегодня он недоработал! (смеётся) Что с Ваней сделали? Я ещё бежал гонку, поэтому не знаю, что с ним сделали ребята», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России заняла второе место. На первом этапе команду представлял Алексей Червоткин, который сразу ушел в отрыв и передал эстафету Ивану Якимушкину с преимуществом в 45 секунд. Якимушкин провел свой этап неудачно: позволил лидирующей группе себя догнать. После него в борьбу вступил Артем Мальцев, а заключительный этап бежал Большунов.

Большунов сумел отыграть 35-секундное отставание от Йоханнеса Клэбо, но на последнем подъеме не выдержал темп норвежца и стал вторым.