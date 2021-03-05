Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух отреагировал на слова российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой о том, что она хотела бы принять участие в проекте.

«Я это всячески приветствую и жду, когда Лиза завершит свою спортивную карьеру. Она очень артистичная, я работал с ней над несколькими показательными программами. Мне очень импонирует ее характер, ее спортивная дорога», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Авербух подчеркнул, что с удовольствием посотрудничает с Туктамышевой в «Ледниковом периоде», если после завершения ее карьеры проект продолжить существование. Продюсер добавил, что решение о выборе ведущих проекта принимает исключительно руководство Первого канала.

«Самое главное, что «Ледниковый период» очень популярен среди любителей и спортсменов, что для меня очень важно. После завершения карьеры они стремятся и хотят попасть в этот проект, потому что он действительно очень знаковый, котируется в мире фигурного катания», — сказал Авербух.

Он добавил, что если Туктамышева захочет попробовать себя в роли ведущей «Ледникового периода», то ей стоит дождаться предложение от Первого канала.