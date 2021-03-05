«Салават Юлаев» на своей арене вырвал победу у челябинского «Трактора» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

В первом периоде гости вышли вперед благодаря точному броску Виталия Кравцова. После перерыва хозяева отыгрались, шайбу забросил Теэму Хартикайнен. Спустя пять минут Владислав Картаев вывел «Салават Юлаев» вперед, однако в третьем периоде защитник «Трактора» Ник Бэйлен восстановил равновесие.

Игра перешла в овертайм, где автором победной шайбы стал Хартикайнен.

Таким образом, «Салават Юлаев» сравнял счет в серии: 1-1. В первом матче, который тоже проходил в Уфе, «Трактор» одержал победу со счетом 3:1.