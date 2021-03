Экс-футболист, ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о своем сходстве с бывшим вокалистом и гитаристом группы Nirvana Куртом Кобейном.

«Да, мне об этом говорили! И с Куртом Кобейном, и с некоторыми голливудскими актёрами частенько сравнивают. Наверное, какое-то небольшое сходство есть. Особенно когда у меня волосы были длиннее», — приводит слова Тимощука Sport24.

Спортсмен признался, что иногда его посещает мысль, не стоит ли научиться играть на гитаре или взять уроки вокала. По словам Анатолия, его расстраивает драматичная история Кобейна, но про внешнее сходство с ним он слышал уже не раз.

«Три любимые песни Nirvana? The man who sold the world, Come as you are, Smells like teen spirit», — сказал Тимощук.

Напомним, Тимощук защищал цвета «Зенита» с 2007-го по 2009-й год и с 2013-го по 2015-й. Между этими периодами он выступал за мюнхенскую «Баварию», а завершил карьеру в казахстанском «Кайрате». С 2017 года входит в тренерский штаб сине-бело-голубых.