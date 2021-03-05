Российский чемпион UFC Пётр Ян и американец Алджамейн Стерлинг прошли официальную церемонию взвешивания перед титульным поединком, который состоится в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 марта в рамках турнира UFC 259.

Вес россиянина оказался немного больше, чем у соперника: 61,2 кг против 61 кг.

Ян провел 16 боев в смешанных единоборствах, 15 из которых выиграл. Победная серия Петра достигла семи поединков, однако защищать титул он будет впервые в карьере. За плечами Стерлинга 22 поединка и 19 побед. В июне 2020 года американец в первом раунде задушил Корри Сэндхэгена

Напомним, в главном поединке турнира встретятся чемпион промоушена в полутяжёлом весе Ян Блахович и чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья. Поляк оказался значительно тяжелее соперника: его вес составил 92,9 кг, а Адесанья показал 90,9 кг.