Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала уход фигуристки Алёны Косторной из их академии «Ангелы Плющенко».

«Мы расстаёмся хорошо. Мне кажется, у нашей команды и Алёны остались прекрасные отношения. Поэтому мы такое решение приняли с Евгением Викторовичем, хотя она нас оповестила о своём уходе только сегодня», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Рудковская добавила, что у них с Косторной состоялся конструктивный диалог о проблемах, которые возникли в ходе работы. По словам Яны, они отдают спортсменке все связи и контакты по медицинской части, потому они точно ей пригодятся.

«Алёна улыбалась, мы улыбались», — заключила Рудковская.

Напомним, в среду, 3 марта, появилась информация о том, что Косторная возвращается в группу Тутберидзе. Сама спортсменка отказалась от комментариев, но Евгений Плющенко и Яна Рудковская подтвердили её уход. Даниил Глейхенгауз сообщил, что решение о переходе пока не принято.