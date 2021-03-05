Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, внесла ясность в ситуацию с уходом фигуристки Алёны Косторной из их академии.

«Евгений Викторович прав — у него и клуба нет контракта с Алёной Косторной. Но у клуба есть договор с её мамой. Что объяснимо — Алёне 17 лет, она несовершеннолетняя. Этот контракт серьёзный, западного образца. Все обещания перед ней мы выполнили, вопросов к Алёне у нас нет», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Рудковская сообщила, что они не взяли с мамы спортсменки ни копейки за рекламный контракт и каждый месяц передают суммы в полном объеме. Они с Плющенко по своей воле решили оставить Алёне всё без каких-либо удержаний.

При этом существует и контракт с самим клубом, который касается непосредственно работы Косторной в «Ангелах Плющенко». Из-за положения о неразглашении Рудковская не смогла сообщить подробности, однако отметила, что нужно компенсировать затраты, которых требовала работа со спортсменкой.

«И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алёну Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит. Ну, или кто-то заплатит. Но могу сказать точно, что если бы мы забирали спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили», — сказала Рудковская.

Напомним, в среду, 3 марта, появилась информация о том, что Косторная возвращается в группу Тутберидзе. Сама спортсменка отказалась от комментариев, но Плющенко и Рудковская подтвердили её уход. Даниил Глейхенгауз сообщил, что решение о переходе пока не принято.