Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на мужской спринт, который состоится в чешском Нове-Место в рамках этапа Кубка мира.

В составе сборной России на старт выйдут Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (17), Евгений Гараничев (35), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (79) и Кирилл Стрельцов (97).

Гонка будет проходить завтра, 6 марта, и начнется в 17:40 по московскому времени.

Сегодня в Нове-Место состоялась мужская эстафета, сборная России завоевала серебро. Команду представили Халили, Елисеев, Логинов и Латыпов. Эдуард подошел к заключительному огневому рубежу третьим, но шедший вторым норвежец Йоханнес Бё заработал штрафной круг. Россиянин отработал на стрельбе безупречно и добрался до финиша вторым.