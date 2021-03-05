В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 6 марта, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами, спортсмены выйдут на старт в 17:40 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (17), Евгений Гараничев (35), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (79) и Кирилл Стрельцов (97).

За сборную Норвегии побегут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и Эндрю Стремсхейм. Шведскую команду представят Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг и Габриэль Стегмайр.

Накануне в Нове-Место состоялась мужская эстафета, в тройку призеров вошли сборные Германии, России и Норвегии.