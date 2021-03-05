Известный комик Илья Соболев позвонил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому в финальном раунде шоу Comment Out. Тренер поделился мнением о шутках на футбольную тему.

«Илья, я два слова тебе скажу. Писать шутки на футбольные темы – это одна из сложнейших вещей. Сколько я смотрел КВН, удачных шуток могу вспомнить две-три», — сказал Слуцкий.

Тренер вспомнил шутку про игроков сборной России Андрея Аршавина и Василия Березуцкого.

«Во время исполнения национальных гимнов перед игрой Андрей Аршавин устал и был заменен на втором куплете». Потому что он был ленивый. И что Василий Березуцкий случайно уснул у костра и был в него подброшен», — сказал Слуцкий.

Напомним, Слуцкий возглавляет казанский «Рубин» с 2019 года, до этого он пробовал свои силы в Европе: в английском «Халл Сити» и голландском «Витессе». До отъезда за рубеж специалист провел семь лет в московском ЦСКА и год — в сборной России.