Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на женский спринт, который состоится в чешском Нове-Место в рамках этапа Кубка мира.

На старт выйдут шесть россиянок: Ульяна Кайшева (22-й стартовый номер), Ирина Казакевич (32), Лариса Куклина (48), Светлана Миронова (57), Евгения Павлова (81), Татьяна Акимова (90).

Гонка состоится завтра, 6 марта, и начнется в 13:00 по московскому времени. Спортсменкам предстоит преодолеть 7,5 км с двумя огневыми рубежами — лёжа и стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

Ранее сборная России в экспериментальном составе пробежала эстафету и заняла восьмое место. Ульяна Кайшева переместилась с привычного четвертого этапа на первый, а Светлана Миронова выступила в роли финишера. Второй и третий этапы бежали Ирина Казакевич и Лариса Куклина.