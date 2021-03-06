В чешском Нове-Место продолжается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 6 марта, состоится женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, спортсменки выйдут на старт в 13:00 по московскому времени.

В составе сборной России выступят Ульяна Кайшева (22-й стартовый номер), Ирина Казакевич (32), Лариса Куклина (48), Светлана Миронова (57), Евгения Павлова (81), Татьяна Акимова (90).

Сборную Норвегии представят Марте Ульсбю Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Каролин Кноттен, Ида Лиен и Рангхильд Фемстейневик.

За шведскую команду на старт выйдут Ханна и Эльвира Оберг, Линн Персон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ингела Андерссон.