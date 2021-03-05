Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на слова Яны Рудковской о том, что для перехода Алёны Косторной клубу необходимо возместить средства, затраченные на работу со спортсменкой.

«Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», – приводит слова Лайшева ТАСС.

Напомним, ранее Рудковская сообщила, что между академией «Ангелы Плющенко» и мамой Алёны Косторной существует контракт, согласно которому клуб, в который перейдет спортсменка, должен компенсировать затраты, которых требовала работа с ней.

В среду, 3 марта, появилась информация о том, что Косторная возвращается в группу Тутберидзе. Сама спортсменка отказалась от комментариев, но Плющенко и Рудковская подтвердили её уход. Даниил Глейхенгауз сообщил, что решение о переходе пока не принято.