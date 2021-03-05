Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в четвертьфинале турнира АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмены провели на корте больше 2,5 часов и сыграли два тай-брейка.

«Это был очень тяжёлый матч. У Жереми непростой удар, непростая подача. На тай-брейке в первом сете я играл чуть лучше, он допустил несколько ошибок. Во втором сете я не очень хорошо начал. Каким-то образом мне удалось вернуться в игру, но я не сумел реализовать остальные шансы», — приводит слова россиянина пресс-служба тура.

По мнению Рублева, он хорошо начал третью партию, но немного зажался после того, как Шарди выдал один отличный гейм. В концовке была драма, отметил Андрей, поэтому победа очень его обрадовала.

Напомним, в полуфинале Рублеву предстоит сразиться с хорошо известным соперником — греком Стефаносом Циципасом, который выбил из борьбы еще одного россиянина Карена Хачанова.