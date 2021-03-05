Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что по-прежнему работает с психологом.

«Я работаю с психологом, но сейчас уже не с женой. Все-таки дошли до того момента, когда муж с женой уже не имеют право работать», — приводит слова Елисеева телеканал «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что квалификация его супруги позволяет вести совместную работу, но сейчас он сотрудничает с другим специалистом.

Ранее Матвею помогала его жена Анна, с которой он познакомился на одном из сборов. По словам спортсмена, он стеснялся подойти к девушке, поэтому потребовалась помощь тренера. «Тренер заметил мои взгляды в сторону Ани и ускорил процесс знакомства. Это произошло в поезде из Уфы в Тюмень», — рассказывал Елисеев.

Завтра, 6 марта, Елисеев выступит в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место.