Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в феврале по мнению болельщиков.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. За Головина проголосовали 37% болельщиков, принявших участие в опросе. Россиянин обошел защитника Гильермо Марипано, который набрал 30% голосов.

В феврале Александр принял участие в четырех матчах французской Лиги 1, записал на свой счет три гола и отдал три результативные передачи. Головин признан игроком месяца впервые с момента перехода в «Монако».

Напомним, Головин присоединился к «монегаскам» в 2018-м году после чемпионата мира, до этого он защищал цвета московского ЦСКА.