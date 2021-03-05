Российский лыжник Александр Большунов пригласил на свадьбу своего главного соперника норвежца Йоханнеса Клэбо.

«Когда свадьба? Уже скоро. Между прочим, уже отдал Йоханнесу приглашение (смеётся). А когда и где — спрашивайте у него», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне. После гонки его девушка Анна Жеребятьева рассказала, что сопровождает любимого на всех соревнованиях, потому что ему очень важна ее поддержка. Жеребятьева тоже является лыжницей, и в сборной России не препятствуют тому, чтобы она ездила на соревнования с Александром.

Сегодня, 5 марта, Большунов и Клэбо боролись за победу в эстафете. Оба бежали четвертый этап, но норвежец ушел в гонку с преимуществом в 34 секунды. Александр сумел ликвидировать отрыв, но не выдержал темп соперника на последнем подъеме и стал вторым.