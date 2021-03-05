Организаторы теннисного турнира категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) предложили игрокам ответить на вопрос, кем они мечтали стать в детстве.

«Я хотел быть космонавтом, футболистом и теннисистом», — сообщил россиянин Даниил Медведев.

«Мне неловко это говорить, но я хотел стать пингвином. Не знаю, почему. Они такие милые», — признался японец Кей Нисикори.

Титулованный британец Энди Маррей рассказал, что ему нравились теннис и футбол, а также порадовался ответу Нисикори.

Напомним, в полуфинал турнира в Роттердаме вышел россиянин Андрей Рублев. Его соперником станет представитель Греции Стефанос Циципас. Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление, проиграв Душану Лайовичу и Циципасу соответственно.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет 1 117 900 евро. Действующим чемпионом является француз Гаэль Монфис, не приехавший защищать титул.