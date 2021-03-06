Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). Игра будет проходить на центральном корте арены «Ахой Роттердам» сегодня, 6 марта, и начнется не ранее 17:00 по московскому времени.

Накануне спортсмены провели четвертьфинальные матчи. Рублев в тяжелой борьбе одолел француза Жереми Шарди: игра длилась более 2,5 часов, теннисисты сыграли три партии с двумя тай-брейками. Циципас отправил домой еще одного россиянина Карена Хачанова, победитель также определился в трех сетах.

Действующим чемпионом турнира в Роттердаме является француз Гаэль Монфис. В этом году он отказался от защиты титула. Призовой фонд соревнований составляет 1 117 900 евро, финальный матч состоится в воскресенье, 7 марта.