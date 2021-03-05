Российские лыжники и биатлонисты успешно выступили в эстафетах, переход Алены Косторной в «Самбо-70» затягивается. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

У Косторной контракт с «Ангелами Плющенко», а у «Самбо-70» нет денег

Яна Рудковская рассказала о существовании контракта между мамой Алены Косторной и академией Плющенко. Чтобы спортсменка могла перейти к другому тренеру, ее новый клуб должен компенсировать затраты, которые были необходимы для работы с Аленой. Однако глава «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что у школы нет денег.

Рублев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира АТР 500 в Роттердаме. В четвертьфинале он в тяжелой борьбе одолел француза Жереми Шарди. Спортсмены провели на корте больше 2,5 часов и сыграли два тай-брейка. Итоговый счет — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4.

Российские лыжники взяли серебро эстафеты на ЧМ

Сборная России по лыжным гонкам взяла серебряную медаль эстафеты на ЧМ в Оберстдорфе. За команду бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Норвежец Йоханнес Клэбо принес своей команде победу, вырвавшись вперед на последних метрах.

Финиш Латыпова принес России серебро в биатлонной эстафете

Биатлонная сборная России тоже стала второй в эстафете: на ЭКМ в Нове-Место команду представляли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Перед последним рубежом Латыпов был третьим, но Йоханнес Бё зашел на штрафной круг и уже не сумел догнать Эдуарда.

Ян и Стерлинг прошли церемонию взвешивания

Российский чемпион UFC Пётр Ян и американец Алджамейн Стерлинг прошли официальную церемонию взвешивания перед титульным поединком. Вес россиянина оказался немного больше, чем у соперника: 61,2 кг против 61 кг.