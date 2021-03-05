Игрок команды VP.Prodigy по Dota 2 Максим forcemajor Мерецкий высказался о своём коллективе и рассказал о причинах проигрышей. По его словам, каждый из участников ростера очень молодой геймер из рейтингового матчмейкинга и именно поэтому не хватает опыта в профессиональной сцены. Об этом Мерецкий заявил в интервью студии освещения турниров RuHub на Twitch.

Мы все друзья, отношения у нас хорошие. То, что мы не выигрываем сейчас, немного с другим связано. У нас недостаток опыта. Все абсолютно молодые, из паблика, включая меня — я особо не имел опыта в компетитив, поэтому в некоторых моментах нам приходится тяжело.

Ранее игрок команды VP.Prodigy по Dota 2 Евгений Noticed Игнатеко высказался об итогах DPC 2021 первого сезона для своего ростера. По словам киберспортсмена, квалификации для СНГ-региона прошли не так успешно, как планировалось, а также, что не стоит сравнивать их состав с предыдущим молодёжным ростером. Геймер также поделился своими мыслями о мотивации играть.