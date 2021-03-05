Комментатор и стример в CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился своими мыслями об изменении ростера G2 Esports в шутере. По его словам Кенни kennyS Шраб отыграл достаточно слабо весь предыдущий год и в этом плане его результаты напоминают итоги словацкого игрока с никнеймом GuardiaN. Эти мысли Триноженко озвучил на своём блоге на ютубе.

KennyS, исходя из своей статистики, конечно, отыграл печально прошлый год. Там ниже единицы у него рейтинг — для топового снайпера это, конечно, не вариант. В этом смысле kennyS напоминает GuardiaN, который несколько месяцев отыграл в NAVI и там у него было всё плюс-минус так же.

Ранее бывший игрок команды G2 Esports по CS:GO Кэнни kennyS Шраб высказался об уходе из своей организации, в которой пробыл более трёх лет. Киберспортсмен заявил, что будет и дальше продолжать играть в дисциплину и поблагодарил аудиторию за поддержку. Об этом геймер заявил в твиттере.