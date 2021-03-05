Тренер команды Team Unique по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов поделился своими мыслями про форму команд Virtus.pro и Natus Vincere. По его словам, «Медведи» в текущей игровой форме выступают «словно роботы», которые максимально правильно и корректно совершают передвижения на всех стадиях игры. Тренер также упомянул «Рождённых Побеждать» и сделал ставку на их опыт.

Про VP вообще молчу, это просто роботы. Они идеально играют, делятся по карте, очень хорошо стоят линии — то есть просто роботы. Это одна из лучших команд мира определенно. Тут даже нечего сказать. По поводу NAVI. Почему они выигрывают? Большой фактор, что у них очень опытные, хорошие исполнители на всех ролях.

Ранее аналитик в Dota 2 Кайл Kyle Фридман поделился своими мыслями о свободных агентах в дисциплине, которые могут заменить других игроков в уже сформированных составах для выступления на главном турнире года The Inernational, среди предложенных аналитиком киберспортсменов есть SumaiL, RAMZES666, ana, BoraNija, iLTW. Об этом Фридман сообщил на портале medium.com.