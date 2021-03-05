Игрок команды Team Spirit по Dota 2 Александр TORONTOTOKYO Хертек порассуждал о том, как он развивается и дисциплине и высказался о планах своего ростера на ближайших год. По его словам, более сильные игроки могут показать важные моменты, благодаря которым игра результат игр будет лучше, а также заявил, что целью «Драконов» является выход на главный турнир года The International. Об этом геймер заявил в интервью redbull.com.

Классические советы от профессиональных игроков, на самом деле, являются невероятно ценными. Даже если ты жмешь на кнопки очень быстро и очень хорошо, без правильно плана на игру к победе это не приведет… [в ответ на вопрос о целях коллектива] Наша цель — квалификация на международные турниры и впоследствии на The International

Ранее тренер команды Team Unique по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов поделился своими мыслями про форму команд Virtus.pro и Natus Vincere. По его словам, «Медведи» в текущей игровой форме выступают «словно роботы», которые максимально правильно и корректно совершают передвижения на всех стадиях игры. Тренер также упомянул «Рождённых Побеждать» и сделал ставку на их опыт.