Свободный игрок в Dota 2 Питер ppd Дагер поделился своими ожиданиями о будущем Мейджоре ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, европейский клуб Team Secret имеет наибольшие шансы на победу, а единственная команда, которая способна навязать борьбу, это Nigma. Об этом геймер сообщил в интервью weplay.tv

Не удивлюсь, если европейские команды займут все три призовых места на мейджоре. Трудно представить, что Secret не выиграет мейджор. Однако есть команда, способная одолеть ее, — Nigma. Эти парни иногда испытывают трудности в онлайне, но невероятно исполняют на LAN

Ранее тренер команды Team Unique по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов поделился своими мыслями про форму команд Virtus.pro и Natus Vincere. По его словам, «Медведи» в текущей игровой форме выступают «словно роботы», которые максимально правильно и корректно совершают передвижения на всех стадиях игры. Тренер также упомянул «Рождённых Побеждать» и сделал ставку на их опыт.