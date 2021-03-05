Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок поделился своими мыслями о планах на текущий год и причинах отсутствия Павла 9pasha Хвастунова в ростере. По словам киберспортсмена, в 2021 году он планировал выступать на другой роли, однако не получилось её изменить из-за других факторов. Об этом геймер заявил в интервью студии RuHub на Twitch.

Я вообще думал, что на этот сезон вернусь на керри. Но когда мы собирали состав, свободных «троек», которые хотели бы играть вместе с нами, просто не было. 9pasha отказался. Он, по-моему, хотел в стриминг окунуться, или ему что-то не понравилось в нашем составе. Мы собирали, по сути, впопыхах этот ростер, потому что анонсировали это все очень быстро.

Ранее Роман Resolut1on Фоминок высказался о своей роли капитана в ростере. По его словам, геймер не ожидал такого уровня ответственности и взаимодействия над индивидуальным скиллом и драфтами. Об этом Фомином сообщил в интервью на ютубе.