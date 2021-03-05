Стример по Dota 2 Тимур TpaBoMaH Хафизов заявил о новом чите в дисциплине и рассказал о том, что пользователи, использующие нечестную программу, находят его в рейтинговом матчмейкинге и мешают играть. На своём канале на ютубе Хафизов также попросил обратить внимание сообщество для решения этой проблемы.

Из-за этого чита стало невозможно играть на высоких рангах. Я больше не могу играть на своем основном аккаунте, при том что я всегда говорил, что мне нравится это делать гораздо больше, чем играть против слабых соперников. Надо продолжать максимально освещать эту ситуацию, стараться докричаться до англоязычных пользователей на reddit.

Ранее игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев высказался о стримере по Dota 2 Тимуре TpaBoMaH Хафизове. По словам киберспортсмена, Дотер ведёт себя очень культурно и адекватно. Это сообщение украинский снайпер озвучил на стример Хафизова.