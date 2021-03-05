Комментатор и стример в CS:GO Арсений ceh9 Триноженко порассуждал о медийной составляющей в дисциплине. По его словам, два лучших игрока мира Александр s1mple Костылев из Natus Vincere и Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality имеют абсолютно разных уровень популярности. Триноженко считает, что помимо индивидуальной игры геймерам нужно вести свои социальные сети для роста популярности. Об этом стример рассказал во влоге на ютубе.

Сколько бы ты ни играл финалов, если ты не будешь вести хороший Instagram, делать какие-то эфиры на Twitch, то твоя медийка будет постепенно расти, но не так сильно, как надо. Опять же, хороший пример — ZywOo из Team Vitality и s1mple. ZywOo — лучший за два года от HLTV и вообще жесткий игрок, но медийная составляющая проигрывает s1mple в пух и прах.

Ранее Арсений ceh9 Триноженко поделился своими мыслями об изменении ростера G2 Esports в шутере. По его словам Кенни kennyS Шраб отыграл достаточно слабо весь предыдущий год и в этом плане его результаты напоминают итоги словацкого игрока с никнеймом GuardiaN. Эти мысли Триноженко озвучил на своём блоге на ютубе.