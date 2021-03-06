Ceh9: В медийном плане ZywOo проигрывает s1mple в пух и прах

Комментатор и стример в CS:GO Арсений ceh9 Триноженко порассуждал о медийной составляющей в дисциплине. По его словам, два лучших игрока мира Александр s1mple Костылев из Natus Vincere и Матье ZywOo Эрбо из Team Vitality имеют абсолютно разных уровень популярности.

TpaBoMaH рассказал о чите в Dota 2 на высоких рейтингах

Стример по Dota 2 Тимур TpaBoMaH Хафизов заявил о новом чите в дисциплине и рассказал о том, что пользователи, использующие нечестную программу, находят его в рейтинговом матчмейкинге и мешают играть. На своём канале на ютубе Хафизов также попросил обратить внимание сообщество для решения этой проблемы.

Resolut1on: Я вообще думал, что на этот сезон вернусь на керри

Ppd: Трудно представить, что Secret не выиграет мейджор

Мидер Spirit: Наша цель это квалификация на The International

ArsZeeqq: VP встретятся с Secret в финале Мейджора

Ceh9 про уходе KennyS из G2: Он напоминает Guardian

Fercemajor про VP.Prodigy: У нас недостаток опыта

Игрок команды VP.Prodigy по Dota 2 Максим forcemajor Мерецкий высказался о своём коллективе и рассказал о причинах проигрышей. По его словам, каждый из участников ростера очень молодой геймер из рейтингового матчмейкинга и именно поэтому не хватает опыта в профессиональной сцены. Об этом Мерецкий заявил в интервью студии освещения турниров RuHub на Twitch.

KennyS после ухода из G2 Esports: Я буду дальше играть в CS:GO

Бывший игрок команды G2 Esports по CS:GO Кэнни kennyS Шраб высказался об уходе из своей организации, в которой пробыл более трёх лет. Киберспортсмен заявил, что будет и дальше продолжать играть в дисциплину и поблагодарил аудиторию за поддержку. Об этом геймер заявил в твиттере.

Degster: Доминация NAVI в СНГ снижается

Игрок команды Team Spirit в CS:GO Абдул degster Гасанов поделился своим мнением об уровне выступления СНГ-коллективов в последнее время. По его словам, главной причиной роста региона стали плохой уровень подготовки команд из Европы и многочисленные решафлы.