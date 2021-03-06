На арене «Хила Ривер-Арена» в Глендейле прошел матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Миннесотой Уайлд». Крупный успех праздновали гостевые хоккеисты счётом 5:1.

Победе способствовал российский форвард Кирилл Капризов, отметившийся двумя голевыми передачами. Бывший игрок ЦСКА провел на льду 18 минут 53 секунды, завершив матч с показателем полезности «+1». В игре принимал участие защитник «Аризоны» Илья Любушкин, у которого за 13 минут 22 секунды «-1» на площадке.

В составе «Миннесоты» шайбами отметились Матс Цуккарелло, Брэд Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвэй и Кевин Фиала. Единственный гол «Аризоны» на счету Клейтона Келлера.

«Миннесота Уайлд» с 27 очками в 21 встрече занимает 4-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.

Ранее Капризов говорил, что перебарщивает с передачами в НХЛ.