В Денвере (США) на арене «Болл-Арена» прошла игры регулярного чемпионата НХЛ, в которой сошлись «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Хозяева льда победили в овертайме со счетом 3:2. По ходу матча «лавины» проигрывали 0:2.

Огромный вклад в успех хозяев внес обычно не блистающий результативностью российский форвард Валерий Ничушкин.

«Колорадо» уступал после первого периода со счётом 0:2 после точных бросков хоккеистов «Аризоны» Адама Хенрика и Якоба Сильверберга. Ничушкин положил начало волевой победе хозяев. Его начинания продолжил Брэндон Саад. Победный гол Ничушкин забросил в овертайме, принеся своей команде победу.

«Колорадо Эвеланш» с 27 очков в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона.