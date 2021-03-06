Голкипер Иван Налимов доиграет текущий сезон-2020/21 в фарм-клубе «Чикаго Блэкхокс». 26-летний россиянин, ранее выступавший за СКА, присоединился к «Рокфорд Айсхогс». Об этом официально сообщает сайт клуба.

Налимов стал игроком «Рокфорда» в статусе свободного агента. Ранее 1 марта рижское «Динамо» объявило о расторжении контракта с Налимовым.

Еще Ввиюле 2019 года в результате обмена Налимов присоединился к составу СКА. В октябре Иван перешел в «Сочи», а затем в «Динамо». Но испытывал проблемы с игровой практикой.

26-летний Налимов сыграл семь сезонов в КХЛ. За это время голкипер принял участие в 174 играх, 8 из которых в Кубке Гагарина.