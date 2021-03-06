Экс-президент «Марселя» Жак-Анри Эйро раскрыл подробности увольнения Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера.

По слова бывшего руководителя «Марселя», подать заявление об отставке — значит написать письмо своему боссу, где объясняется, что вы уходите и не о чем не просите.

«Виллаш-Боаш никогда не подавал в отставку. Уволен из-за того, что его заявление об отставке так и не пришло… Я уволил его, потому что он оставил свой пост, но мы не можем публично критиковать его, как он это делал», — приводит слова Эйро SoFoot.

Ранее бывший тренер «Зенита» со скандалом ушел из «Марселя» из-за того, что клуб купил полузащитника «Селтика» Оливье Нтчам без его согласия. Виллаш-Боаша заменил 60-летний Хорхе Сампаоли.