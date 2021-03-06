В чешском Нове-Место продолжиься этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 6 марта, пройдет женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Спортсменки выйдут начнут гонку в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

В составе сборной России на старт выйдут Ульяна Кайшева (22-й стартовый номер), Ирина Казакевич (32), Лариса Куклина (48), Светлана Миронова (57), Евгения Павлова (81), Татьяна Акимова (90).

В стартовый лист сборной Норвегии входят Марте Ульсбю Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Каролин Кноттен, Ида Лиен и Рангхильд Фемстейневик.

За шведскую команду выйдут Ханна и Эльвира Оберг, Линн Персон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ингела Андерссон.