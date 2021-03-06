Матч регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз» встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Брюинз». У победителей дубль сделал Брэд Маршан. Еще по шайбе забросили Трент Фредерик, Патрис Бержерон и Ник Ритчи. У «Вашингтона» автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Якуб Врана. с передачи Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши.

Защитник Дмитрий Орлов сыграл почти 21 минуту. Форвард Евгений Кузнецов завершил игру с показателем полезности «-2». А капитан Александр Овечкин получил «-4». Это значит, что Овечкин четыре раза находился на льду, когда «Вашингтон» пропускал от «Бостона». В последний раз Овечкин завершал матч с таким показателем в феврале прошлого года в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5).

Российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов на 36-й минуте заменил Витека Ванечека, при счете 1:4. Далее россиянин отразил шесть бросков из семи.