Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил слова Яны Рудковской о необходимости компенсировать обратный переход Алены Косторной к Этери Тутберидзе.

По словам Лайшева, «Самбо-70» не имеет к этому отношения, поскольку у организации нет никаких денег кроме государственных ставок для фигурного катания.

«Они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», — приводит слова Лайшева РИА Новости.

Напомним, что фигуристка перебралась в академию «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе летом прошлого года. 3 марта стало известно, что она захотела вернуться в «Хрустальный», который входит в систему «Самбо-70».