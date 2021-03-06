В Оберстдорфе (Германия) продолжится чемпионат мира по лыжным гонкам. Сегодня, 6 марта, пройдет женский классический марафон на 30 километров. Спортсменки начнут гонку в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

В составе сборной России стартуют четыре спортсменки: Татьяна Сорина (4-й стартовый номер), Яна Кирпиченко (10), Алиса Жамбалова (12) и Мария Истомина (43). Наталья Непряева не примет участие в гонке из-за простуды.

Сборную Норвегии имеет следующий состав: Тереза Йохауг (2-й стартовый номер), Хелене Мари Фоссесхольм (7), Хейди Венг (11), Тириль Венг (19) и Анне Кьерсти Калво (23).

За шведок выступят Эбба Андерссон (1), Фрида Карлссон (5), Эмма Рибом (16) и Шарлотта Калла (21).