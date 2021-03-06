Норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что разговаривал с финном Ийво Нисканеном в ходе второго этапа эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Вместе они решили работать против россиянина Ивана Якимушкина.

Иверсен отметил, что должен признать, что разговаривал с Ийво и был рад, что больше не шел позади него.

«Это было идеально для меня. Я сказал ему «поехали, мы догоним Якимушкина». Мы хорошие друзья, и это была хорошая помощь от него», — цитирует Иверсена VG.

Норвежский лыжник поблагодарил Финляндию, которая поставила Нисканена на его этап.

Напомним, что Якимушкин, Иверсен и Нисканен вместе бежали второй этап эстафетной гонки. В ходе передачи эстафеты россияне лидировали, опережая на 44 секунды финнов и на 56 секунд норвежцев. По ходу этапа Иверсен и Нисканен перегнали Якимушкина, который закончил этап с отставанием в 23 секунды. Россияне заняли второе место в эстафете, норвежцы первое, а финны шестое.