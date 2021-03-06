Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 11 022 новых случаев заражения COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведено 112,5 млн исследований, выявлено 4 312 181 случая инфицирования. Зафиксировано 88 726 летальных исхода. За последние сутки скончались 441 человек, выздоровели 15 027 . В активной фазе остаются323 107 пациентов, — сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1820 человек.

В Санкт-Петербурге выявлено 975 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 146 . Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии составляет 11313.