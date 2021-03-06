Российская теннисистка Вера Звонарева в решающем матче квалификации турнира в Дубае обыграла Акгуль Аманмурадову из Узбекистана со счетом 6:1, 6:1.

Матч длилась 50 минут. За это время россиянка сделала три эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Примеру Звонаревой последовала россиянка Камила Рахимова.

В полуфинале квалификации она обыграла румынку Жаклин Кристиан со счетом 7:5, 7:5. Этот матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время российская теннисистка сделала три эйса, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

В решающем матче квалификации Рахимова встретится с румынкой Аной Богдан. Звонарева сыграет с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония) — Ена Шибахара (Япония).