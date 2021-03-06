Петербургский СКА сегодня, 6 марта, проведет третий матч в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо».

Встреча пройдёт на «Минск-Арене» и начнётся в 17:10 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Ранее прошли два первых матча этого противостояния в Петербурге в «Ледовом дворце» и завершились победами СКА. В первой игре петербуржцы выиграли со счётом 4:2, во втором матче — со счётом 6:4.

Серия состоится до четырёх побед одной из команд, максимальное количество матчей в одной серии — 7.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2020/21 СКА и минское «Динамо» обменялись домашними успехами. «Динамо» победил дома со счетом 4:3 в овертайме, а СКА выиграл на своей арене со счетом 4:2.