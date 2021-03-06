Наставник «Реала» Зинедин Зидан поведал о состоянии нападающего Карима Бензема.

По словам французского наставника, в команде надеются, что он будет готов к игре с «Атлетико», однако надо подождать, чтобы он не тренировался с командой.

«Мы оценим его состояние. На данный момент Карим в порядке, его травма оказалась менее серьезной, чем мы ожидали», — цитирует Зидана AS.

Напомним, что 33-летний француз получил надрыв приводящей мышцы бедра. Из-за травмы Бензема пропустил пару игру мадридской команды.

В сезоне-2020/21 Бензема сыграл 28 матчей за «Реал», на его счету 17 голов и пять голевых передач. «

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдет 7 марта. Начало игры в 18.15 по московскому времени.