В чешском Нове-Место разгорается этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 6 марта, пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Спортсмены начнут гонку в 17:40 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

За сборную России стартуют Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (17), Евгений Гараничев (35), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (79) и Кирилл Стрельцов (97).

В составе команды Норвегии побегут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и Эндрю Стремсхейм. Шведы выставили Мартина Понсилуома, Йеспера Нелина, Себастьяна Самуэльссона, Пеппе Фемлинга и Габриэля Стегмайра.

В пятницу в Нове-Место прошла мужская эстафета, в тройку призеров вошли сборные Германии, России и Норвегии.