Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выразил поддержку российскому бойцу UFC Петру Яну в преддверии поединка с Алджамейном Стерлингом. Дзюба опубликовал соответствующий сторис в инстаграме.

Напомним, что поединок против Стерлинга будеь для Яна первой защитой титула чемпиона UFC, который он взял летом прошлого года в бою против бразильца Жозе Алдо. Оба соперника перед боем провели несколько дней на карантине.

Отметим, поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом пройдет в ночь с 6 на 7 марта и станет главным событием вечера, турнир UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе, США. Начало поединка примерно в 6.30 утра по московскому времени.