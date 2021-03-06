Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как шансы в том, что он останется работать по окончании сезона.

Шашилов рассказал, что когда сезон закончится — после чемпионата России будет разговаривать с СБР о дальнейших мыслях. Шашилов пока не знает, продолжит ли работать.

«Захотят спортсменки работать со мной – останусь. Не захотят… Желающих много. Это закон жизни, – приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на критические высказывания в адрес своей работы.