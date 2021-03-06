Итальянский фигурист Даниэль Грассль продемонстрировал в инстаграме идеально выполненный четверной риттбергер с двумя поднятыми руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DANIEL — GRASSL???????? (@daniel.grassl_official)

Год назад итальянский фигурист рассказывал о желании пройти стажировку у Этери Тутберидзе.

По его словам, ему очень нравится Россия, а также объяснял, что хочет попробовать новые техники, однако понимает, что это будет сложно.

Ранее итальянец стажировался у российских тренеров: он был на сборе группы Алексея Мишина в Италии. Грассль отметил, что многие итальянские фигуристы работают с Мишиным и оттачивают прыжки. Кроме того, Даниэль работал с Евгением Рукавицыным и Светланой Соколовской.