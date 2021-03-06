В Норвегии муссируют момент из эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам, прошедшей в пятницу.

В начале подъема россиянин Александр Большунов, как кажется, наступает на палку шедшему перед ним Йоханнесу Клебо. Это не помешало норвежцу резко ускориться, убежать вперёд, после чего выиграть золото.

Эксперты на норвежском ТВ после завершения гонки, обсуждая этот момент, считалм, что Большунов делал это умышленно.

Напомним, что Большунов и Клэбо оба бежали четвертый этап, но норвежец ушел в гонку с преимуществом в 34 секунды. Александр сумел ликвидировать отрыв, но не выдержал темп соперника на последнем подъеме и стал вторым.

Также стало известно, что Александр Большунов пригласил на свадьбу своего главного соперника норвежца Йоханнеса Клэбо.