Правительство Санкт-Петербурга может открыть новый антиковидный прививочный пункт на «Газпром Арене». О намерении сделать вакционацию от коронавируса более доступной для населения рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

По словам Эргашева, сейчас есть 130 прививочных пунктов, открыты пункты в восьми Торговых центрах.

«Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром Арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку», — отметил Эргашев в эфире телеканала «78».

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Санкт-Петербурга открылись 24 февраля. Массовая антиковидная иммунизация населения города стартовала в середине декабря.

Напомним, что массовая вакцинация российских спортсменов от коронавируса должна была начаться в марте 2021 года. Массовая вакцинация населения России началась еще в январе.